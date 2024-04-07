اكتمال رباعي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمس السبت، حيث فاز الترجي على نظيره أسيك ميموزا بركلات الترجيح، بينما تأهل صن داونز إلى نصف النهائي على حساب يانج أفريكانز بركلات الترجيح 3-2.

فاز الأهلي على نظيره سيمبا التنزاني بنتيجة 3/0 بمجموع المباراتين، و2/0 في مباراة الإياب التي أقيمت أمس الجمعة على استاد القاهرة.

ومن جانب آخر، فاز مازيمبي الكونغولي على بترو أتلتيكو بنتيجة 2/1، ليتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي ضد مازيمبي

الترجي ضد صن داونز

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