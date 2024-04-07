شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك 3 / 0 فى فاصلة تحديد بطل دورى سيدات الطائرة ويتوج باللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بلقب الدورى الممتاز، بعد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 فى مباراة فاصلة لتحديد بطل دورى الموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

وشهد أول لقاء فى بلاى أوف النهائى فوز الأهلى بنتيجة 3 /0 مساء الثلاثاء، قبل أن يفوز الزمالك 3/0 فى المباراة الثانية مساء الخميس.

ويحسم اللقب فى نظام البلاى أوف الفريق الفائز فى مواجهتين، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وكان فريقا سيدات الأهلي والزمالك قد حجز مكانه في نهائي دوري سيدات الطائرة، ومثلهما الأهلى والزمالك على صعيد الرجال.