شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة أحمد رفعت.. كشف وفحوصات طبية شاملة للاعبي الاتحاد السكندري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار حرص مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى على سلامة لاعبى الفريق الأول لكرة القدم تم مساء السبت إجراء كشف و فحوصات طبية شاملة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من خلال شركة ألمانية متخصصة بفرع نادى الاتحاد السكندرى بسموحة ، قبل و أثناء وبعد التدريبات والتي يُجريها الفريق.

وأصدر محمد مصيلحى تعليماته للإدارة التنفيذية بضرورة إجراء هذه الفحوصات بهدف الاطمئنان على سلامة اللاعبين من الناحية الطبية خاصة عقب الأزمة الصحية الطارئة التي تعرض لها لاعب نادى الاتحاد السكندرى السابق و لاعب نادى فيوتشر الحالي الكابتن أحمد رفعت، أصبح نادى الاتحاد السكندري من أوائل الأندية في جمهورية مصر العربية التي أتخذت هذا الإجراء الاحترازي.

كما وجه محمد مصيلحى بضرورة تواجد عربة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة خلال كافة المناسبات و الأحداث الرياضية بنادى الاتحاد السكندرى سواء كانت تدريبات أو مباريات رسمية لجميع الفرق و القطاعات بالنادى.



لاعبي الاتحاد السكندري



قياسات طبية للاعبي الاتحاد



احد الاجهزة المستخدمة



الديب



جانب من الفحوصات



جهاز الكشف



خلال فحص لاعبي الاتحاد السكندري



فحوصات على لاعبي الاتحاد السكندري



كريم الديب