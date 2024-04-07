شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات مهمة تنتظر الأهلى فى الدوري الممتاز.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مباريات مهمة حتى نهاية شهر أبريل الجاري ببطولة الدوري المصري، وعلى رأسها مباراة القمة أمام الزمالك فى بطولة الدوري المصري.

مباريات الأهلى المحلية حتى نهاية أبريل

الأهلى & إنبى..10 مساء الاثنين 8 أبريل على استاد القاهرة بالدوري المصري.

الأهلى & زد إف سى.. 7 مساء الخميس 11 أبريل على استاد القاهرة بالدوري المصري.

الأهلى & الزمالك.. 7 مساء الاثنين 15 أبريل على استاد القاهرة بالدوري المصري.



نجح فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي.



وأصبح الأهلي ثاني المتأهلين لنصف النهائي بعد صن داونز الجنوب أفريقي الذي تفوق على يانج أفريكانز التنزاني بركلات الترجيح.

ويستعد الأهلى لمواجهة انبى المقرر لها العاشرة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

خسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 9.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.