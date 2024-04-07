شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الأهلى يتوجن باللقب الـ29 تواليًا والـ40 في تاريخ النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي بالتتويج باللقب رقم 29 على التوالى والـ40 في تاريخه، بعد حصد لقب الدورى الممتاز فى نسخته الحالية موسم 2023 / 2024 بعد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 فى مباراة فاصلة لتحديد البطل على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

وشهد اللقاء تألق عدد من اللاعبات أبرزهم دعاء الغباشى و المحترفة تتيانا بوكان و ميار خليفة .

وشهد أول لقاء فى بلاى أوف النهائى فوز الأهلى بنتيجة 3 /0 مساء الثلاثاء، قبل أن يفوز الزمالك 3/0 فى المباراة الثانية مساء الخميس.

ويحسم اللقب فى نظام البلاى أوف الفريق الفائز فى مواجهتين، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وكان فريق سيدات الأهلي والزمالك قد حجز مكانه في نهائي دوري سيدات الطائرة، و مثلهما الأهلى و الزمالك على صعيد الرجال.