شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت نجمات سيدات طائرة الأهلى بعد الفوز على الزمالك والتتويج بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت شروق فؤاد، كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج ببطولة الدوري بعد الفوز على فريق الزمالك، في المباراة ‏الفاصلة من سلسلة‎ Best Of 3 ‎في نهائي بطولة الدوري‎.‎

وقالت شروق: "الفريق نجح في الحفاظ على لقب بطولة الدوري بالرغم من الصعوبات التي واجهتنا، خاصة أن الجميع في الفريق تعاهد على ‏تحقيق كل الألقاب هذا الموسم‎"‎.

وأضافت أن فريق سيدات طائرة الأهلي استحق التتويج ببطولة الدوري، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق، بقيادة الكابتن إبراهيم فخر الدين، طوال ‏مشوار الفريق في البطولة‎.‎

وأوضحت أن دعم مجلس إدارة النادي والجماهير كان له دور مهم في هذا التتويج ببطولة الدوري‎.‎

وقالت دعاء الغباشي، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، إن شخصية الفريق حسمت التتويج ببطولة الدوري على حساب الزمالك، بعد ‏الفوز في المباراة الثالثة من سلسلة‎ Best Of 3 ‎في نهائي الدوري‎.‎

وأضافت الغباشي أن الروح القتالية للفريق كانت كلمة السر وراء فوز الفريق ببطولة الدوري‎.‎

وقالت إن الفوز ببطولة الدوري يمنح دافعًا قويًّا لحسم باقي البطولات هذا الموسم، وأكدت أن الالتزام بتعليمات إبراهيم فخر الدين المدير الفني، في ‏جميع المباريات كان كلمة السر في تحقيق البطولة‎.‎

وألمحت إلى أن الفريق لديه طموحات كبيرة في الفوز بكل البطولات، وأن الفوز ببطولة الدوري كان مهمًّا للغاية لتأكيد هذه الرغبة‎.‎

فيما قالت ميار خليفة، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، إن لقب بطولة الدوري الذي توج به الأهلي على حساب الزمالك يؤكد أن الفريق ‏يسير بخطوات ثابتة على طريق البطولات‎.‎

وأوضحت ميار أن الفريق تعامل مع المباراة بمنتهى الجدية والتركيز، مما ساهم في تقديم أداء مميز، استحق عليه الفريق التتويج بالدوري‎.‎

وأشارت إلى أن التتويج بلقب الدوري جاء بعد مجهود كبير طوال الموسم، حيث تعاهد الفريق في بداية الموسم على التتويج بالدوري ليحصد «سيدات ‏طائرة الأهلي» اللقب عن جدارة واستحقاق‎.‎

واختتمت أن الفريق لن يفرط في الفوز بأي بطولة ينافس عليها، وهدفه التتويج بكل البطولات.‏

بينما أكدت ندى حمدي، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مباراة قوية وأن الفانلة الحمراء كانت السبب في تحقيق الفوز على ‏الزمالك والتتويج بلقب الدوري‎.‎

وقالت: قدمنا أداءً قويًّا خلال الموسم الجاري، وبذلنا الكثير من الجهد والتعب، ونجحنا في حصد البطولة وإسعاد جماهير الأهلي‎.‎

وأشارت إلى أن اللاعبات قدمن عروضًا قوية في مشوار بطولة الدوري، ليواصل الفريق سيطرته على اللقب‎.‎

وتابعت: حققنا لقبًا مهمًّا للجميع، وهذه البطولة نهديها إلى جمهور الأهلي ومجلس الإدارة والجهاز الفني‎.‎