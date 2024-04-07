شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت نجمات سيدات طائرة الأهلى بعد الفوز على الزمالك والتتويج بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعربت شروق فؤاد، كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج ببطولة الدوري بعد الفوز على فريق الزمالك، في المباراة الفاصلة من سلسلة Best Of 3 في نهائي بطولة الدوري.
وقالت شروق: "الفريق نجح في الحفاظ على لقب بطولة الدوري بالرغم من الصعوبات التي واجهتنا، خاصة أن الجميع في الفريق تعاهد على تحقيق كل الألقاب هذا الموسم".
وأضافت أن فريق سيدات طائرة الأهلي استحق التتويج ببطولة الدوري، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق، بقيادة الكابتن إبراهيم فخر الدين، طوال مشوار الفريق في البطولة.
وأوضحت أن دعم مجلس إدارة النادي والجماهير كان له دور مهم في هذا التتويج ببطولة الدوري.
وقالت دعاء الغباشي، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، إن شخصية الفريق حسمت التتويج ببطولة الدوري على حساب الزمالك، بعد الفوز في المباراة الثالثة من سلسلة Best Of 3 في نهائي الدوري.
وأضافت الغباشي أن الروح القتالية للفريق كانت كلمة السر وراء فوز الفريق ببطولة الدوري.
وقالت إن الفوز ببطولة الدوري يمنح دافعًا قويًّا لحسم باقي البطولات هذا الموسم، وأكدت أن الالتزام بتعليمات إبراهيم فخر الدين المدير الفني، في جميع المباريات كان كلمة السر في تحقيق البطولة.
وألمحت إلى أن الفريق لديه طموحات كبيرة في الفوز بكل البطولات، وأن الفوز ببطولة الدوري كان مهمًّا للغاية لتأكيد هذه الرغبة.
فيما قالت ميار خليفة، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، إن لقب بطولة الدوري الذي توج به الأهلي على حساب الزمالك يؤكد أن الفريق يسير بخطوات ثابتة على طريق البطولات.
وأوضحت ميار أن الفريق تعامل مع المباراة بمنتهى الجدية والتركيز، مما ساهم في تقديم أداء مميز، استحق عليه الفريق التتويج بالدوري.
وأشارت إلى أن التتويج بلقب الدوري جاء بعد مجهود كبير طوال الموسم، حيث تعاهد الفريق في بداية الموسم على التتويج بالدوري ليحصد «سيدات طائرة الأهلي» اللقب عن جدارة واستحقاق.
واختتمت أن الفريق لن يفرط في الفوز بأي بطولة ينافس عليها، وهدفه التتويج بكل البطولات.
بينما أكدت ندى حمدي، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مباراة قوية وأن الفانلة الحمراء كانت السبب في تحقيق الفوز على الزمالك والتتويج بلقب الدوري.
وقالت: قدمنا أداءً قويًّا خلال الموسم الجاري، وبذلنا الكثير من الجهد والتعب، ونجحنا في حصد البطولة وإسعاد جماهير الأهلي.
وأشارت إلى أن اللاعبات قدمن عروضًا قوية في مشوار بطولة الدوري، ليواصل الفريق سيطرته على اللقب.
وتابعت: حققنا لقبًا مهمًّا للجميع، وهذه البطولة نهديها إلى جمهور الأهلي ومجلس الإدارة والجهاز الفني.
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