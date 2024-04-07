شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم لاعبو مودرن فيوتشر تحت قيادة تامر مصطفى استعداداته الذى أقيم على ستاد القاهرة الدولى لمواجهة الزمالك في إياب دور الثمانية من عمر بطولة الكونفدرالية الافريقية.

وكان قد عُقد مساء أمس، السبت، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر المقرر لها في العاشرة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، فى حين يرتدى حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

وفي المقابل، سيرتدي فريق مودرن فيوتشر زيه باللون الأحمر، فى حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من: عمرو أبوالعز المدير الإداري للفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي مودرن فيوتشر، وطاقم التحكيم الجزائري المكلف بإدارة المباراة بقيادة مصطفى غربال.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.







