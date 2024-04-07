موعد مباراة الترجي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الترجي التونسي إلى المربع الذهبي بدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على حساب أسيك ميموزا الإيفواري في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

صعد الترجي التونسي إلى دور نصف نهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد انتصاره على أسيك ميموزا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل سلبيا بينهما في الوقت الأصلي دون أهداف في مباراتي الذهاب والعودة، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح.

ويواجه الترجي نظيره صن داونز في نصف النهائي بعدما تأهل الأصفر على حساب يانج أفريكانز التنزاني في ربع النهائي، بعدما تفوق عليه بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعدما انتهت الأشواط الأصلية في مباراتي الذهاب والعودة بالتعادل السلبي دون أهداف.

موعد مباراة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي:

ستكون مباراة الذهاب بين الترجي وصن داونز في تونس أحد أيام 19 - 20 أبريل، على أن تكون مباراة الإياب في أحد أيام 26 - 27 من الشهر نفسه في جنوب إفريقيا.