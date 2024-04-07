بعثة الهلال تصل أبو ظبي استعدادًا للسوبر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي إلى مدينة أبو ظبي الإماراتية استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر السعودي ومواجهة فريق النصر في الكلاسيكو.

ويستعد فريق الهلال لمواجهة النصر المرتقبة والتي ستجمع بين الفريقين في الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي يوم الاثنين المقبل بكأس الدرعية للسوبر السعودي.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفني خورخي خيسوس مساء اليوم الأحد ف الثامنة والنصف بتوقيت مكة مؤتمرًا صحفيًا برفقة أحد اللاعبين باستاد آل نهيان للحديث للإعلام عن مواجهة النصر.

ويجري فريق الهلال مساء اليوم مرانه الأخير استعدادًا لمباراة السوبر المرتقبة ضد النصر، وسمحت إدارة الزعيم للإعلام والمصورين بالتواجد في المران الذي سيكون على استاد محمد بن زايد.

موعد مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي

ومن المقرر أن يلتقي النصر مع الهلال على استاد محمد بن زايد مساء يوم الاثنين المقبل، فيما يواجه الاتحاد نظيره الوحدة في السابعة من نفس اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين فهد العتيبي وحاتم بطيشة، كما ستنقل عبر قناة AD SPORTS 2 HD.