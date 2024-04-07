موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول المرتقبة في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يحل ليفربول على ضيفا مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.

ويسعى ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد في ظل صراعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث تخطاه آرسنال بفارق نقطة بعدما خاض الجانرز مباراة الجولة الحالية قبل الريدز وأنتصر على برايتون ألبيون بثلاثية نظيفة.

يحتل الريدز وصافة البريميرليج برصيد 70 نقطة (31 مباراة) خلف آرسنال المتصدر (32 مباراة) بفارق نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس ب48 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول:

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الرابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات.