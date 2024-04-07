شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. جلسة كولر وإمام.. تأهيل نيدفيد.. تدريبات الشناوى بالكرة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء السبت دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق سيمبا التنزاني يوم الجمعة الماضي، والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران قيام مارسيل كولر المدير الفني بعقد جلسة مع إمام عاشور للاطمئنان على حالته الصحية، بينما أدى كريم نيدفيد تدريبات التأهيل، وواصل محمد الشناوي تدريبات الكرة، فيما عقد كولر، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لعرض بعض التفاصيل عن مباراة الفريق الأخيرة أمس أمام سيمبا.

واكتفى لاعبو الفريق الذين خاضوا مباراة سيمبا أمس بأداء مران بدني واستشفائي في الجيم، على هامش فقرات المران الجماعي.

وأدى بقية اللاعبين مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا تحت إشراف مارسيل كولر، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق إنبي في الدوري الممتاز.

وحرص كولر على الاجتماع مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، وذلك للاطمئنان على الحالة الطبية للمصابين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في العاشرة من مساء الإثنين القادم على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.



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