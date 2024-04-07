شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد رياضة الغطس.. تنظيم التنفس وتفريغ الضغط العصبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم".. مقولة دائماً ما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

كثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية، ورياضة اليوم التى سنعدد فوائدها هى رياضة الغطس ..

رياضة الغطس دخلت تحت إشراف الاتحاد الدولى للسباحة فى ألمانيا عام 1843م، وبدأت المنافسات فى هذه الرياضة فى الثمانينات وهو يشرف على جميع الألعاب المائية، وزادت الرياضة شهرة بالدرجة الأولى فى السويد وألمانيا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، فى نهاية القرن التاسع عشر زار مجموعة من الغطاسين السويديين بريطانيا وقدموا فيها عروضاً متعددة حفزت حينها على إنشاء أول منظمة تختص بهذه الرياضة وهى اتحاد الغطس للهواة وذلك فى عام 1901.

أهم فوائد رياضة الغطس..

المرونة والقوة

تنظيم التنفس

تفريغ الضغط العصبي

التعرض لأشعة الشمس

تحسين الدورة الدموية

تقليل ضغط الدم

العلاج بالمياه.