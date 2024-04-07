شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه سبورتنج فى مباراة فاصلة لتحديد برونزية دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بنادى سبورتنج نظيره سموحة فى مباراة فاصلة لتحديد صاحب برونزية دورى الرجال للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

تم اللجوء لمباراة فاصلة فى ظل فوز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على سموحة بنتيجة3/1، فى ثانى جولات تحديد البرونزية فى نهائيات الدورى، بعدما نجح سموحة فى تحقيق الفوز بأول مباراة فى منافسات تحديد صاحب البرونزية أمس الأول على نفس الصالة.

بينما حصل الأهلى على اللقب مساء الجمعة بالفوز فى مجموع المباراتين الأولى والثانية من النهائى بنتيجة 3 /0 ليعود مجددا لمنصة التتويج.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك من تحقيق الفوز على سموحة فى مجموع المواجهتين بنصف النهائى، بينما فاز الأهلى على سبورتنج.