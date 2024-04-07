حسين الشحات يخضع لعملية جراحية عاجلة.. صدمة لـ الاهلي

أعلن مراسل قناة “أون تايم سبورت”، عن تفاصيل جديدة في إصابة حسين الشحات، نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي.

وكان حسين الشحات، قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة الاهلي ضد سيمبا، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مراسل قناة “أون تايم سبورت”، في تصريحات مع الإعلامي إبراهيم فايق، إن حسين الشحات تم وضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، بعد الارتجاج.

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وأوضح أن نجم الاهلي، أجرى الفحوصات اللازمة على الوجه، وبعد انتهاء فترة الملاحظة أصبحت الأمور أفضل.

وأشار إلى أن حسين الشحات، خضع لأشاعات وأثبتت إصابته بشرخ أسفل الوجه وشرخ آخر بجانب العين، ولكنه في حالة جيدة وبدأ يتحرك.

وأختتم، بأن الشحات سيخضع لتدخل جراحي بسيط صباح اليوم الأحد، وستكون مدة غيابه عن الاهلي ستصل إلى 4 أسابيع.

والجدير بالذكر أن النادي الاهلي، كان قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز الذي حققه على حساب سيمبا بنتيجة 3-0 مجموع المباراتين.