بسبب الاهلي.. صدام مرتقب بين مازيمبي والكاف

كشفت تقارير صحفية عن صدام مرتقب بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” مع مازيمبي الكونغولي، قبل مواجهة الاهلي، في دوري أبطال أفريقيا.

وضرب مازيمبي الكونغولي، موعدًا ناريًا مع نظيره الاهلي، في لقاء نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في صراع الحصول على اللقب الغالي.

ويخوض الاهلي مباراة ذهاب نصف نهائي البطولة الأفريقية، يوم الجمعة الموافق 19 أبريل الجاري، خارج الديار أمام مازيمبي.

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بينما ستكون مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين المارد الأحمر والفريق الكونغولي، في القاهرة يوم 26 أبريل الجاري.

وبحسب التقارير، فإن مازيمبي يجهز خطابًا لإرساله إلى الكاف، قبل المواجهة المرتقبة أمام الاهلي، كم أجل خوض اللقاء في الثالثة عصرًا.

وأوضحت التقارير، أن الكاف منذ فترة طويلة يستبعد فكرة خوض المباريات الهامة، خاصة في النهائيات نهارًا.

وأكدت التقارير، أن الكاف قد يرفض طلب الفريق الكونغولي، لتكون المواجهة ليلًا وليس نهارًا.