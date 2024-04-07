حقيقة تعيين حكام أجانب لمباراة الهلال ضد النصر في السوبر السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن حقيقة ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة عن تولي حكام أجانب مهمة إدارة مباريات كأس السوبر السعودي.

وأكدت التقارير أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يتسلم أي طلب رسمي حتى الآن، بطلب حكام أجانب من قبل الهلال والنصر والاتحاد والوحدة.

وكان قد تم الإعلان عن تغيير اسم بطولة كأس السوبر السعودي في الموسم الحالي إلى كأس الدرعية الذي سوف ينطلق في شهر أبريل الجاري.

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وأشارت التقارير إلى أن مباريات بطولة كأس السوبر السعودي ستكون تحت إدارة محلية دون وجود أجانب.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره النصر في دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي، غدًا الإثنين الموافق الثامن من شهر أبريل الجاري.

فيما يلتقي الاتحاد بنظيره الوحدة، غدًا الإثنين لحساب نفس الدور، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.