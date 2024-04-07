"في الجنة يا مدحت".. كيف نعى جماهير الأهلي ونجومه المعد البدني للزمالك ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي الزمالك يوم الجمعة الماضي 5 أبريل 2024، وفاة المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم، محمد مدحت، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة.

ونعى نجوم كرة القدم المعد البدني للزمالك، حيث نشر أحمد فتوح صورته مع مدحت وكتب: "ربنا يرحمك يا حبيبي، هتوحشني أوي والله".

ونشر إمام عاشور لاعب الأهلي، عبر حسابه على "إنستجرام" صورة للمدرب، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمه ويصبر أهله يارب، ربنا يرحمك ياحبيبي".

ومن جانبه، نشر زيزو صورته مع المعد البدني عبر "إنستجرام"، وعلق: "سلام يا أجدع أخ في الدنيا، ربنا يصبرنا على فراقك ويرحمك ويغفر لك بحق هذا الشهر الكريم وحق الأيام المفترجة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى أمير توفيق محمد مدحت، وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة".

وشهدت مباراة الأهلي الأخيرة ضد سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، نعي جمهور الأهلي للمعد البدني لفريق الزمالك، والهتاف بـ "في الجنة يا مدحت".