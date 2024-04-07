تأكيدا لانفراد الخليج 365.. حسين الشحات يخضع لعملية جراحية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف مراسل قناة "أون تايم سبورت" تفاصيل إصابة لاعب الأهلي حسين الشحات، التي تعرض لها خلال مباراة المارد الأحمر وسيمبا الأخيرة.

وقال مراسل أون تايم سبورت لإبراهيم فايق: "بعد إصابته دخل حسين الشحات تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، بسبب الارتجاج وإجراء الفحوصات اللازمة على الوجه".

وأضاف: "وبعد انتهاء فترة الملاحظة، أصبحت الأمور أفضل مما سبق، وكان هناك دوخة بسيطة، وكشفت الإشاعات التي أجراها عن شرخ أسفل الوجه وشرخ آخر بجانب العين".

وكشف: "حسين الشحات في حالة جيدة الآن، وبدأ يتحرك وجلس مع أهله، لكن سيخضع لتدخل جراحي بسيط صباح اليوم".

وأتم: "مدة غياب حسين الشحات ستصل إلى 4 أسابيع، وذاكرة اللاعب ممتازة ويتحرك بشكل أفضل من أمس".

وكان قد أكد مصدر لموقع "الخليج 365" مساء أمس السبت، أن الإشاعات التي أجراها اللاعب أكدت احتياجه إلى تدخل جراحي.

وكشف المصدر أن هذا النوع من العمليات يستغرق من 4 إلى 6 أسابيع وبعدها يستكمل اللاعب علاجه.