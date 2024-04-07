موعد مباراة الأهلى وإنبى فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة إنبى، المقرر لها مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الاهلى أمام انبى بالدوري المصري

يستعد الأهلى لمواجهة انبى المقرر لها العاشرة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

نتيجة آخر ظهور للأهلى فى الدوري المصرى



خسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم.

رصيد الأهلى فى بطولة الدوري المصري

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 9.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبى فى الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.