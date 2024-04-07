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ندى حمدي لاعبة طائرة الأهلي : لقب الدوري مُهدى إلى الجماهير

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ياسر رشاد - القاهرة - أكدت ندى حمدي، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، أكدت أن الفريق قدم مباراة قوية وأن الفانلة الحمراء كانت السبب في تحقيق الفوز على ‏الزمالك والتتويج بلقب الدوري‎.‎

وأوضحت: قدمنا أداءً قويًّا خلال الموسم الجاري، وبذلنا الكثير من الجهد والتعب، ونجحنا في حصد البطولة وإسعاد جماهير الأهلي‎.‎

وأشارت إلى أن اللاعبات قدمن عروضًا قوية في مشوار بطولة الدوري، ليواصل الفريق سيطرته على اللقب‎.‎

وتابعت: حققنا لقبًا مهمًّا للجميع، وهذه البطولة نهديها إلى جمهور الأهلي ومجلس الإدارة والجهاز الفني‎.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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