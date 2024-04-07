ندى حمدي لاعبة طائرة الأهلي : لقب الدوري مُهدى إلى الجماهير

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت ندى حمدي، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، أكدت أن الفريق قدم مباراة قوية وأن الفانلة الحمراء كانت السبب في تحقيق الفوز على الزمالك والتتويج بلقب الدوري.
وأوضحت: قدمنا أداءً قويًّا خلال الموسم الجاري، وبذلنا الكثير من الجهد والتعب، ونجحنا في حصد البطولة وإسعاد جماهير الأهلي.
وأشارت إلى أن اللاعبات قدمن عروضًا قوية في مشوار بطولة الدوري، ليواصل الفريق سيطرته على اللقب.
وتابعت: حققنا لقبًا مهمًّا للجميع، وهذه البطولة نهديها إلى جمهور الأهلي ومجلس الإدارة والجهاز الفني.