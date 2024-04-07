شباب الأهلي يتفوق على الإسماعيلي بدوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه الإسماعيلي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، للمنافسة على اللقب.

الشوط الأول:

بدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر كامل.

الدفاع: يوسف عبد الحفيظ - إسلام عبد الله - معتز محمد - محمود لبيب.

الوسط: أحمد وحيد - إبراهيم عادل - يوسف جمال - هشام مصطفى - يوسف عفيفي.

الهجوم: محمد أحمد «شيبا».

الأهلي ظهر بشكل هجومي مميز منذ البداية، ونجح في هز شباك الإسماعيلي مبكرًا في الدقيقة الرابعة، بهدف عن طريق إبراهيم عادل الذي تسلم تمريرة يوسف جمال وانفرد بحارس المرمى وسدد الكرة في الشباك.

واصل الأهلي ضغطه الهجومي وكاد شيبا يضاعف النتيجة برأسية قوية، مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 13 أضاف إبراهيم عادل الهدف الثاني بعدما تابع تمريرة عرضية متقنة من هشام مصطفى بتسديدة مباشرة في المرمى، ليسجل ثاني أهدافه في اللقاء.

تواصل هجوم الأهلي على دفاعات الضيوف وتمكن شيبا من تسجيل ثالث الأهداف في الدقيقة 16 بتسديدة «لوب» من فوق حارس المرمى بعدما انفرد به، ليتقدم الأهلي بثلاثية بعد مرور ربع ساعة فقط.

استمر الأهلي في تفوقه وتهديده مرمى الإسماعيلي ولاحت له أكثر من فرصة محققة ولكن تأخر الهدف الرابع للدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، وتحديدًا الدقيقة 41 عندما تابع معتز محمد ركلة ركنية برأسية قوية في الشباك، معلنًا عن رابع الأهداف للأهلي، وأطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط.

الشوط الثاني:



وفي الشوط الثاني لم تتوقف محاولات الأهلي القوية على دفاعات الإسماعيلي وسدد إبراهيم عادل كرة صاروخية كادت تعلن عن الهدف الخامس.

وأجرى المدير الفني حسن محمد تبديلين في صفوف الفريق حيث شارك محمد رضا بدلًا من إبراهيم عادل وعلي أديب بدلًا من هشام مصطفى.

البديل علي أديب انفرد بحارس المرمى وسدد كرة قوية ولكن الحارس تمكن من إبعاد الكرة إلى ركلة ركنية.

وتمكن الإسماعيلي من تقليص الفارق بهدف وحيد سجله من ركلة جزاء.

وفي الدقائق الأخيرة شارك طارق فوزي بدلًا من شيبا، وأحمد محسن بدلًا من محمود لبيب، وآدم سمير بدلًا من يوسف جمال، قبل أن ينهي الحكم اللقاء بفوز الأهلي 4 - 1.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى 53 نقطة، وسجل الفريق 56 هدفًا مقابل 23 هدفًا في مرماه.