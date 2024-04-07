لاعبة طائرة الأهلي : نسير بخطى ثابتة نحو طريق البطولات

ياسر رشاد - القاهرة - قالت ميار خليفة، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، إن لقب بطولة الدوري الذي توج به الأهلي على حساب الزمالك يؤكد أن الفريق ‏يسير بخطوات ثابتة على طريق البطولات‎.

وأوضحت ميار أن الفريق تعامل مع المباراة بمنتهى الجدية والتركيز، مما ساهم في تقديم أداء مميز، استحق عليه الفريق التتويج بالدوري‎.‎

وأشارت إلى أن التتويج بلقب الدوري جاء بعد مجهود كبير طوال الموسم، حيث تعاهد الفريق في بداية الموسم على التتويج بالدوري ليحصد «سيدات ‏طائرة الأهلي» اللقب عن جدارة واستحقاق‎.‎

واختتمت أن الفريق لن يفرط في الفوز بأي بطولة ينافس عليها، وهدفه التتويج بكل البطولات.