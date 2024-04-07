مدرب سيدات طائرة الأهلي : التتويج بالدوري نتاج جهد شاق

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى إبراهيم فخر الدين، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج ببطولة الدوري بعد الفوز على الزمالك، في المباراة ‏الثالثة من سلسلة‎ Best Of 3 ‎في نهائي بطولة الدوري‎.‎

وقال فخر الدين إن الفريق بذل مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، من أجل تحقيق اللقب، مشيرًا إلى أن ثقته كانت كبيرة في حسم البطولة خلال ‏المواجهة الفاصلة‎.‎

وأكد أن الفريق قدم مستوى جيدًا للغاية أمام الزمالك، وأن خبرات لاعباته تفوقت في النهاية وحسمت المباراة، مشيرًا إلى أن جميع لاعبات الفريق ‏كانت لديهن الرغبة في الحفاظ على لقب الدوري‎.‎

واختتم المدير الفني حديثه بأنه سيواصل العمل بشكل قوي في الفترة المقبلة من أجل الاستمرار في التتويج بالألقاب، خاصة أن جماهير الأهلي لا تقبل ‏إلا بالبطولات‎.