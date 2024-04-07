تطور جديد في حالة إمام عاشور.. مفاجأة لجماهير الاهلي

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن آخر تطورات إصابة إمام عاشور، نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي.

وكان نجم وسط الاهلي، إمام عاشور، قد خضع لعملية جراحية في الكتف، بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في مواجهة نيوزيلندا.

وتخلى عاشور، عن حامل الذراع، كما ظهر في التدريبات الجماعية لفريق الاهلي، مساء السبت.

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وكتب حسن عبر حسابه على فيس بوك:”كريم نيدفيد يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الركبة، وإمام عاشور يظهر في مران اليوم بعد التخلي عن حامل الذراع كمرحلة جديدة في التأهيل”.

ويستعد الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره إنبي، في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستقام مباراة المارد الأحمر ضد إنبي، غدًا الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.