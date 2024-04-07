شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر فى إياب ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق مودرن فيوتشر، في المباراة التي تجمع الفريقين فى إياب ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

تقام مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر فى العاشرة مساء اليوم الأحد.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك ومودرن فيوتشر

كانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي باستاد السلام قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

حكم مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" تعيين طاقم تحكيم بقيادة الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة العودة بين الزمالك ومودرن فيوتشر.

تعديلات فى تشكيل الزمالك أمام مودرن فيوتشر

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الزمالك في لقاء اليوم، بعض التعديلات البسيطة مثل بداية أحمد زيزو أساسيًا بعدما شارك في لقاء الذهاب كبديلاً، بالإضافة إلى إمكانية الدفع بمحمد شحاتة أو أشرف روقا بجوار نبيل عماد دونجا لتعويض غياب يوسف أوباما الذى تعرض للإصابة في الفك، كما يعد سيف الدين الجزيرى الأقرب لقيادة الهجوم.