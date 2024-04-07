شروق فؤاد : تعاهدنا على تحقيق بطولات الطائرة كافة للموسم الحالي

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت شروق فؤاد، كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج ببطولة الدوري بعد الفوز على فريق الزمالك، في المباراة ‏الفاصلة من سلسلة‎ Best Of 3 ‎في نهائي بطولة الدوري‎.‎

وأوضحت شروق: «الفريق نجح في الحفاظ على لقب بطولة الدوري بالرغم من الصعوبات التي واجهتنا، خاصة أن الجميع في الفريق تعاهد على ‏تحقيق كل الألقاب هذا الموسم‎«‎.

وأوضحت أن فريق سيدات طائرة الأهلي استحق التتويج ببطولة الدوري، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق، بقيادة الكابتن إبراهيم فخر الدين طوال ‏مشوار الفريق في البطولة‎.‎

وأوضحت أن دعم مجلس إدارة النادي والجماهير كان له دور مهم في هذا التتويج ببطولة الدوري‎.