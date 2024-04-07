شروق فؤاد : تعاهدنا على تحقيق بطولات الطائرة كافة للموسم الحالي

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت شروق فؤاد، كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج ببطولة الدوري بعد الفوز على فريق الزمالك، في المباراة الفاصلة من سلسلة Best Of 3 في نهائي بطولة الدوري.
وأوضحت شروق: «الفريق نجح في الحفاظ على لقب بطولة الدوري بالرغم من الصعوبات التي واجهتنا، خاصة أن الجميع في الفريق تعاهد على تحقيق كل الألقاب هذا الموسم«.
وأوضحت أن فريق سيدات طائرة الأهلي استحق التتويج ببطولة الدوري، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق، بقيادة الكابتن إبراهيم فخر الدين طوال مشوار الفريق في البطولة.
وأوضحت أن دعم مجلس إدارة النادي والجماهير كان له دور مهم في هذا التتويج ببطولة الدوري.