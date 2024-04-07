الليلة .. الزمالك يستضيف فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكره القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره فيوتشر في تمام الساعه العاشرة من مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إياب الدور الربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الافريقية.



كان الفارس الابيض قد حقق الفوز خارج ملعبه على فيوتشر خلال اللقاء الذي أقيم بينهما الأحد الماضي على ملعب السلام بثنائيه مقابل هدف.

على صعيد متصل ، قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بضم عمر عبد العزيز حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2008 بالنادي لمعسكر الأبيض لخوض مباراة مودرن فيوتشر.

يأتي ذلك بالرغم من عدم قيده بالقائمة الأفريقية كي يتعود الحارس على أجواء المعسكرات بعد تصعيده للفريق الأول في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما نال الحارس الصاعد إشادة لويس فيسنتي مدرب الحراس.

وكان عمر عبد العزيز أحرز هدفاً في مباراة الزمالك مواليد 2008 أمام الأهلي، التي أقيمت مساء أول أمس وساهم في فوز فريقه باللقاء.