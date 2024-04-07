شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الشبل من ذاك الأسد.. مصطفى شوبير يحصد العلامة الأفريقية الكاملة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مصطفى شوبير، حارس مرمى النادى الاهلى، فى قيادة المارد الأحمر لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما قاد الفريق للإطاحة بسيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليعوض غياب حامي عرين الفريق الأول محمد الشناوي، والذى غاب هذه المواجهة إثر الإصابة التي تعرض لها فى كأس أمم أفريقيا الأخيرة، وجاء تألق شوبير خصوصا فى شوط المباراة الأول، بعدما منع هدفين محققين للفريق المنافس، كان من الممكن لهما أن يصعبا المباراة على فريقه.



وتألق مصطفى شوبير أيضا فى مواجهة الذهاب، وتصدى للعديد من التسديدات من قبل لاعبي الفريق المنافس، وحافظ على نظافة شباك الأهلي، ليواصل أرقامه المميزة بعدما حقق "الكلين شيت" للمرة الخامسة فى المباريات الأفريقية الـ 5، التي خاضها الموسم الحالي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وتحديدا منذ تعويضه لزميله محمد الشناوي.



وعلى درب والده سار مصطفى شوبير فى عالم كرة القدم، ليحمى العرين الأحمر مع ناشئى الأهلى، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول بفرمان من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، بعدما وجد فيه خامة مبشرة لاحتلال هذا المركز مع الفريق.



وشارك شوبير فى 25 مباراة مع الأهلي فى كل البطولات، واستقبل 14 هدفاً، وخرج بشباك نظيفة فى 15 لقاءً، وتألق مصطفى شوبير فى عرين الأهلى منذ أن شارك أساسياً خلفاً لمحمد الشناوى الذى يعانى من الإصابة بخلع فى الكتف.



انضم مصطفى شوبير لقائمة منتخب مصر لأول مرة في بطولة كأس عاصمة مصر التي ضمت منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا وأقيمت في القاهرة.



ويترقب مصطفى شوبير مسئولية كبيرة فى حراسة العين الأحمر، فى ظل وجود العديد من الأسماء المميزة فى عالم حراسة المرمى بالكرة المصرية، وبالنظر إلى التاريخ الكبير الذى يمتلكه والد نجم الأهلى الواعد أحمد شوبير، تنتظر جماهير القلعة الحمراء من نجله أن يسير على خطاه فى كتابة التاريخ مع الفريق الأحمر.



ولعب الحارس الشاب دورًا محوريًا فى تتويج الأهلى ببطولة كأس مصر أمام الغريم التقليدي الزمالك ليعزز ثقته فى نفسه ويخطف أنظار حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر.



وبذلك يواصل مصطفى شوبير نجاحه فى إثبات نفسه في الدفاع عن عرين فريق كبير كالأهلي، خاصة أنه تألق في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الأخير أمام الوداد المغربي بالقاهرة في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف، حيث تصدى وقتها لفرص خطرة كانت كفيلة بخروج الأهلي فائزاً قبل أن يتعادل في لقاء الإياب بالمغرب بهدف لمثله ليحصد المارد الأحمر اللقب الأفريقي بمساهمة واضحة من الحارس الشاب.