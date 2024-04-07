شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر فى إياب ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق مودرن فيوتشر ضيفاً على نادي الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

تقام مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر فى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك ومودرن فيوتشر

كانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي باستاد السلام قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

حكم مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" تعيين طاقم تحكيم بقيادة الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة العودة بين الزمالك ومودرن فيوتشر.

تعديلات فى تشكيل الزمالك أمام مودرن فيوتشر

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الزمالك في لقاء اليوم، بعض التعديلات البسيطة مثل بداية أحمد زيزو أساسيًا بعدما شارك في لقاء الذهاب كبديلاً، بالإضافة إلى إمكانية الدفع بمحمد شحاتة أو أشرف روقا بجوار نبيل عماد دونجا لتعويض غياب يوسف أوباما الذى تعرض للإصابة في الفك، كما يعد سيف الدين الجزيرى الأقرب لقيادة الهجوم.

مشوار الفريقين في كأس الكونفدرالية

وافتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى، ثم فاز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل انجولا سلبياً فى الجولة الرابعة،ثم فاز على أبو سليم في الجولة الخامسة 2 -1،قبل أن يتم إلغاء مباراة سوار في الجولة السادسة،ثم الفوز على فيوتشر 2-1 فى ذهاب ربع النهائى.

بينما جاء مشوار مودرن فيوتشر في البطولة كالتالي:

الدور التمهيدي

ـ الهزيمة أمام سينجيدا التنزانى 0-1

ـ الفوز على سينجيدا التنزانى 4-1

دور المجموعات

ـ الفوز على سوبر سبورت 1-0

ـ الفوز على الهلال الليبي 2-1

ـ الهزيمة من اتحاد العاصمة الجزائري 0-1

ـ التعادل مع اتحاد العاصمة الجزائري 0-0

ـ التعادل مع سوبر سبورت 1-1

ـ الفوز على الهلال الليبي 5-0