شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكلف أبو الوفا برئاسة بعثة منتخب الصالات فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، تكليف محمد أبو الوفا، عضو المجلس والمشرف على منتخب الصالات، بتولي رئاسة بعثة منتخب كرة الصالات فى المغرب، حيث يخوض فراعنة الصالات بطولة أمم أفريقيا.

واختار جهاد عرفة المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات القائمة النهائية للاعبين التى ستشارك فى بطولة كأس الأمم الإفريقية التى ستقام فى المغرب أبريل الجارى.

وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من، جمال عبدالناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح واللاعبين هم مصطفي عيد، عبدالرحمن عيد، خالد ماردونا، عصام علاء،محمد سعيد، محمد كوكى، علاء عيسي، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد، خالد وليد وأحمد على.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة مع منتخبات ليبيا، موريتانيا وناميبيا.