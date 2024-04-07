شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب الشناوى وإمام عاشور وياسر وديانج عن مباراة الأهلى وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الرباعى "محمد الشناوى وإمام عاشور وياسر إبراهيم وأليو ديانج" لاعبو الاهلى الغياب عن فريقهم فى مباراة إنبى المقبلة، المقرر لها العاشرة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويعانى الثنائى محمد الشناوى وإمام عاشور من خلع الكتف تعرضا له أثناء مشاركتهما مع منتخب مصر، فيما يعانى المالى أليو ديانج من جراحة تنظيف الركبة، بينما يؤدى ياسر إبراهيم المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الخلفية الذى أبعده عن مباريات الأهلى الأخيرة.

بينما يستعيد فريق الأهلى جهود لاعبيه عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلى في مباراة إنبى بالدوري، بعدما غاب الثنائى عن صفوف المارد الأحمر فى مباراتى سيمبا التنزانى بسبب عدم القيد الأفريقى.

وخسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في آخر ظهور بمسابقة الدوري، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم.



ويملك الاهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف.