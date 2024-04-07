شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح رمضانية.. تجنب النوم عقب الإفطار مباشرة حفاظاً على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة الرياضة من أهم الأشياء التي يداوم عليها الكثير من الناس، خاصة الرياضيين، وخلال شهر رمضان نقدم كل يوم نصيحة مهمة لكى تستغل هذا الشهر بشكل رياضى سليم يعود بالنفع على الجميع.



يحتاج الرياضي خلال شهر الصيام لتعديل نظامه الغذائي حتى يضمن ممارسة نشاطه فى أفضل حال، ولا يتأثر أداؤه بالسلب، ولا يتراجع عطاؤه في التمارين أو المسابقات والبطولات التى يخوضها.



يبدأ الصائم بتناول الطعام والشراب بعد غروب الشمس، وينشط بعدها مما قد يؤخر النوم، لذا يؤكد المحللون ضرورة الحصول على قسط كافٍ من النوم للحفاظ على صحة نفسية وجسدية جيدة، ويشدد البعض على تجنب النوم عقب الإفطار مباشرة، خاصة بعد تناول وجبة دسمة لأن ذلك يزيد من الخمول والكسل.