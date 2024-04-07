شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطبق الكشف الطبى على الناشئين للحد من ظاهرة تزوير الأعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة تطبيق الكشف الطبى الخاص بمعرفة السن الحقيقى للاعبين فى مسابقات قطاع الناشئين، على أن يتم توقيع عقوبات قاسية تصل إلى الشطب على اللاعبين الذين يثبت تزوير أعمارهم للحد من انتشار تلك الظاهرة فى الملاعب المصرية.

ويرى علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، أن هناك أزمة فى قطاعات الناشئين بالأندية، بشأن تزوير أعمار اللاعبين، وقال، "أشيد بالتجربة الإماراتية التى تستخدم الوسائل المتقدمة فى معرفة السن الحقيقى للاعب، واكتشفت تزوير أعمار اللاعبين، وظهور أرقام كبيرة من الأخطاء في أعمار اللاعبين، وأرغب في التواصل مع المسئولين في الإمارات لمعرفة ما وصلوا إليه، وأعقد جلسة مع وزير الصحة لإيجاد حل لهذه المشكلة".



وأضاف علاء نبيل، "أرغب فى نقل التجربة الإماراتية إلى مصر لحل أزمة تزوير الأعمار في الإمارات، وبعد تولي مهمة المدير الفني للاتحاد، وأكون مسئولا عن كل صغيرة وكبيرة تخص المنتخبات، وسأحصل على صلاحياتي لإصلاح هذه المشكلة، لأن هناك كمية ملفات غير دقيقة في هذا الملف".



وتابع، "هدفي تصحيح المسار والقضاء على هذه المشكلة، وهناك أمور كثيرة كانت غائبة عن صلاحيات المدير الفني لاتحاد الكرة في الفترة الماضية بشأن تطوير الكرة المصرية، وهناك أمور يجب أن يتم إصلاحها".