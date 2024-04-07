شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى مواجهة صعبة أمام مودرن فيوتشر بإياب ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات العاشرة مساء اليوم، الأحد، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي باستاد السلام قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" قد قرر تعيين طاقم تحكيم بقيادة الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة العودة.

من جانبه، حرص جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك على تحذير اللاعبين من التهاون أمام مرمى مودرن فيوتشر، أو التسرع فى إنهاء الهجمات، مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك المنافس، ويحبط محاولاته مبكرا، ومن أجل القضاء على آماله فى الصعود للدور المقبل، وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى مودرن فيوتشر وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الزمالك في لقاء اليوم بعض التعديلات البسيطة، مثل بداية أحمد زيزو أساسيًا بعدما شارك فى لقاء الذهاب بديلاً، بالإضافة إلى إمكانية الدفع بمحمد شحاتة أو أشرف روقا بجوار نبيل عماد دونجا لتعويض غياب يوسف أوباما الذى تعرض للإصابة في الفك، كما يعد سيف الدين الجزيرى الأقرب لقيادة الهجوم.

وافتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى، ثم فاز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل انجولا سلبياً فى الجولة الرابعة،ثم فاز على أبو سليم في الجولة الخامسة 2 -1،قبل أن يتم إلغاء مباراة سوار في الجولة السادسة،ثم الفوز على فيوتشر 2-1 فى ذهاب ربع النهائى.

على الجانب الآخر، رصد مسئولو نادى مودرن فيوتشر مكافآت خاصة للاعبي الفريق من أجل تحفيزهم قبل مواجهة الزمالك، وعقد مجلس إدارة مودرن فيوتشر، جلسة خاصة مع تامر مصطفى المدير الفنى للفريق، وذلك لعرض وجهات النظر والتعرف على سبب هزيمة الفريق فى مباراة ذهاب ربع نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، خاصة وأن مودرن فيوتشر كان قد تقدم أولا فى اللقاء، وخلال الجلسة تم عرض وجهات النظر بين الجانبين، وأكد تامر مصطفى أن الفريق جانبه التوفيق فى أكثر من فرصة ارتطمت بالعارضة كان من الممكن أن تغير النتيجة.

وأكد مدرب مودرن فيوتشر أن الجهاز الفنى يعمل على وضع حلول عاجلة لأزمة إهدار الفرص، كما وعد مجلس الإدارة أن المباراة المرتقبة أمام الزمالك فى إياب ربع النهائى ستشهد تصحيحا للأخطاء مضيفاً أن اللاعبين يتمسكون بأمل التأهل، ويفتقد مودرن فيوتشر خدمات مهاجمه مروان محسن للإصابة، وكذلك أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق والذي مر مؤخراً بوعكة صحية.