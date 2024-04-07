شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة أخيرة تحسم مصير على معلول فى الأهلي.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادى الاهلى، خلال الساعات القادمة، جلسة أخيرة مع التونسى على معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر لحسم مصيره بشكل نهائي، بعدما بات استمرار النجم الكبير فى صفوف القلعة الحمراء الموسم المقبل محل شك، فى ظل اهتمام أكثر من نادٍ خليجي بالتعاقد معه، مستغلاً انتهاء تعاقد معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الحالى وعدم تجديد عقده حتى الآن، حيث يرغب فى ضم اللاعب فى صفقة انتقال حر دون تكاليف أى مبالغ إضافية لشراء عقده من ناديه.

وتلقى علي معلول أكثر من عرض خليجي الفترة الماضية، أبرزها التعاون السعودي، الذي يرغب فى ضم اللاعب فى صفقة انتقال حر، ومنحه راتباً أعلى مما يحصل عليه فى الأهلي، حيث أرجأ اللاعب البت فى تلك العروض لحين معرفة الموقف النهائي من مسئولي الأهلي في تجديد عقده أو الاكتفاء بالفترة التي قضاها فى صفوف القلعة الحمراء، لاسيما مع ارتفاع قيمة عقد اللاعب بعد ارتفاع سعر الدولار.

ولم يفتح مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد علي معلول حتى الآن رغم قرب انتهاء عقد اللاعب وأحقيته في التوقيع لأى نادٍ فى الوقت الحالي، حيث سيتم فتح الملف في جلسة أخيرة خلال الساعات المقبلة حيث يتم التفاوض على تجديد عقد اللاعب لمدة موسم واحد قابل للزيادة، مع إمكانية مفاتحته فى مسألة تخفيض عقده بسبب ارتفاع القيمة المادية للعقد.