شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة ثلاثية على صدارة "دورى NILE".. الأهلي والزمالك خارج المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات الدور الأول من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" وشهدت العديد من المفاجآت فى جدول ترتيب المسابقة، من حيث الصدارة والمنافسة على الهبوط أيضا.

ويتصدر فريق الاتحاد السكندرى جدول ترتيب مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 27 نقطة بالتساوى مع إنبى والمصرى البورسعيدى.

وخرج قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك من المنافسة على صدارة بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بسبب المؤجلات، حيث خاض الفريق الأحمر 8 مباريات فقط والفريق الأبيض 11 مباراة فقط.

ويأتي جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" كالتالى..