شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حدادا على روح المعد البدنى للزمالك قبل مواجهة فيوتشر فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو الزمالك الوقوف دقيقة حدادا على روح محمد مدحت المعد البدنى للفريق، والذى توفى الخميس الماضى خلال توجهه إلى تدريب الفريق، خلال مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية .

ويلتقى الزمالك مع فيوتشر فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، فى اللقاء الذى يقام باستاد القاهرة، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الزمالك في لقاء اليوم بعض التعديلات البسيطة، مثل بداية أحمد زيزو أساسيًا بعدما شارك فى لقاء الذهاب بديلاً، بالإضافة إلى إمكانية الدفع بمحمد شحاتة أو أشرف روقا بجوار نبيل عماد دونجا لتعويض غياب يوسف أوباما الذى تعرض للإصابة في الفك، كما يعد سيف الدين الجزيرى الأقرب لقيادة الهجوم.

ويتولى إدارة المباراة تحكيميا الحكم الجزائرى مصطفى غربال حكماً للساحة، ويعاونه كل من، مقران قوراري و عباس أكرم زرهوني مساعدين، ويوسف قموح حكمًا رابعًا.