شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يفاضل بين الأرجنتين وباراجواى وأوكرانيا لوديتى المنتخب الأولمبى فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل روجيريو ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، بين 3 عروض لخوض مباراتين وديتين فى شهر يونيو المقبل استعدادا للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

ويمتلك المنتخب الأولمبى 3 عروض من الأرجنتين وباراجوي وأوكرانيا، وينتظر اتحاد الكرة الحسم مع ميكالي من أجل الاتفاق على المباراتين الوديتين اللتين يخوضهما الفراعنة في يونيو.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي منافسات أولمبياد باريس 2024 ضمن المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات إسبانيا والدومينيكان ووصيف بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى لتحقيق أقصى استفادة من معسكر المنتخب المقرر في يونيو المقبل، كونه المعسكر الأخير للمنتخب قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024.