شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يجري جراحة عاجلة فى الوجه اليوم بعد إصابته فى مباراة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري حسين الشحات، نجم النادى الاهلى، صباح اليوم الأحد، عملية جراحية في الوجه، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة سيمبا التنزاني، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكدت أشعة الرنين حاجة حسين الشحات لإجراء عملية جراحية عاجلة للتعامل مع الشرخ الذي تعرض له في عظمة الوجه أسفل العين. وبعد استشارة عدد من الأطباء تقرر خضوع اللاعب للجراحة صباح اليوم، الأحد، على يد طبيب كبير متخصص فى مثل هذا النوع من جراحات الوجه.

وأصيب حسين الشحات بشرخ في عظمة الوجه ونزيف أسفل العين، حسبما أفادت الأشعة التي أجراها اللاعب، ومن المتوقع أن يغيب فترة لن تقل عن أسبوعين مبدئيًا وسيرتدي قناعًا للوجه لحماية منطقة الوجه لحين تحسن حالته.



حسين الشحات لن يُشارك مع الأهلي في عدة مباريات هي ، أنبي وزد والزمالك في الدوري أيام 8 و11 و15 أبريل الجاري بجانب صدام نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام مازيمبى الكونغولى المقرر له 19 و26 أبريل الجاري.



يواصل الرباعى "محمد الشناوى وإمام عاشور وياسر إبراهيم وأليو ديانج" لاعبو الاهلى الغياب عن فريقهم فى مباراة إنبى المقبلة، المقرر لها العاشرة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.



ويعانى الثنائى محمد الشناوى وإمام عاشور من خلع الكتف تعرضا له أثناء مشاركتهما مع منتخب مصر، فيما يعانى المالى أليو ديانج من جراحة تنظيف الركبة، بينما يؤدى ياسر إبراهيم المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الخلفية الذى أبعده عن مباريات الأهلى الأخيرة.



بينما يستعيد فريق الأهلى جهود لاعبيه عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلى في مباراة إنبى بالدوري، بعدما غاب الثنائى عن صفوف المارد الأحمر فى مباراتى سيمبا التنزانى بسبب عدم القيد الأفريقى.



وخسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في آخر ظهور بمسابقة الدوري، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم.



ويملك الاهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف.