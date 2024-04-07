شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجمهورية لـ سلاح الشيش للكبار 23 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، انطلاق بطولة الجمهورية للكبار فردى وفرق فى جميع الأسلحة للموسم المحلى 2023 / 2024 على يوم 23 مايو المقبل على أن تستمر حتى يوم 25 من نفس الشهر.

فيما تم تحديد إقامة بطولة كأس مصر تحت 11 ، 13 سنة فردى خلال الفترة من 18 وحتى 20 أبريل الجارى وبطولة الجمهورية لنفس المرحلة السنية من 2 حتى 4 مايو المقبل.

وتأهل من السلاح إلى أولمبياد باريس، 21 لاعبا ولاعبة (12 لاعب بواقع 9 أساسيين و 3 احتياطيين، و 9 لاعبات بواقع 7 أساسيات و2 احتياطات)، إلى أولمبياد باريس 2024.

وضمنت مصر تواجدها في الأولمبياد على صعيد الفرق والفردي للرجال والسيدات في سلاحي الشيش وسيف المبارزة (3 لاعبين أساسيين، ولاعب احتياطي) في كل سلاح بالإضافة إلى مشاركة فريق الرجال لسلاح السيف بالعدد الكامل (3 لاعبين أساسيين، ولاعب احتياطي)، بينما تشارك ندى حافظ فقط في منافسات الفردي لسلاح السيف سيدات.