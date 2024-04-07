شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر والاتحاد السكندرى يبدأن فحص لاعبيهما طبياً بعد أزمة "قلب" أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ أكثر من نادٍ لإجراء فحوصات وكشوفات طبية شاملة على لاعبيهم، بعد أزمة الوعكة الصحية التي تعرض لها أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، وتسببت فى توقف عضلة القلب، قبل أن يتم إسعافه بعدما كنت حياته مهددة بالخطر.

البداية كانت مع نادي مودرن فيوتشر، والذي أجرى اختبارات طبية وفحوصات لقلب اللاعبين في خطوة تحدث لأول مرة فى الرياضة المصرية، ضمن خطة النادى للحفاظ على سلامة اللاعبين والاطمئنان عليهم أولًا بأول.



لاعبي فيوتشر

وقال الدكتور أحمد أشرف عيسى، مدير مركز القلب الرياضي بمستشفى وادي النيل ورئيس الجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث وأمراض القلب، "تجربة جديدة تتلخص فى متابعة حالة قلب اللاعبين خلال فترة الإحماء وقبل نزول المباراة بحيث يتم منع اللاعب من أداء المباراة اذ تبين لنا أنه يعاني من أي مشكلة".

وأضاف، التجربة عبارة عن جهاز يسمى "Impulse" وهو "جهاز تتبع العلامات الحيوية، وحالة القلب أثناء المجهود عن بُعد والتدريب على الانعاش القلبي الرئوي، وهذا الجهاز يتم وضعه على كتف اللاعب لقياس ضربات القلب والنبض والأكسجين ومعدل التنفس وتدفق الدم، مشيراً إلى أن الجهاز يعطي تنبيها إذا كان هناك أي وضع غير طبيعي، وأن هذا الجهاز يعمل عن بُعد عن طريق الواي فاي.



محمد محمود

وأشار إلى أن تلك التجربة جديدة من نوعها وأن الفترة المقبلة سوف تشهد تطورات جديدة في تلك الملف.

وأتم كلماته موجهًا الشكر لمجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر وهيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي وجميع أفراد الجهاز الطبي بالنادي على حسن التعاون لتطبيق تلك التجربة مع النادي.

نادي الاتحاد السكندري

في إطار حرص مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى على سلامة لاعبى الفريق الأول لكرة القدم تم مساء السبت إجراء كشف و فحوصات طبية شاملة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من خلال شركة ألمانية متخصصة بفرع نادى الاتحاد السكندرى بسموحة ، قبل و أثناء وبعد التدريبات والتي يُجريها الفريق.



كريم الديب

وأصدر محمد مصيلحى تعليماته للإدارة التنفيذية بضرورة إجراء هذه الفحوصات بهدف الاطمئنان على سلامة اللاعبين من الناحية الطبية خاصة عقب الأزمة الصحية الطارئة التي تعرض لها لاعب نادى الاتحاد السكندرى السابق و لاعب نادى فيوتشر الحالي الكابتن أحمد رفعت، ولذلك بادر نادى الاتحاد السكندري إلى اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي.



الديب

كما وجه محمد مصيلحى بضرورة تواجد عربة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة خلال كافة المناسبات و الأحداث الرياضية بنادى الاتحاد السكندرى سواء كانت تدريبات أو مباريات رسمية لجميع الفرق و القطاعات بالنادى.