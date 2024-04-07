زيزو يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام مودرن فيوتشر بالكونفيدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، دقات العاشرة من مساء اليوم الأحد، عندما يستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي مواجهة إياب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية بين الزمالك وفيوتشر.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد مودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية:



من المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك المتوقع اليوم مفاجآت من جوميز، بتواجد محمد شحاتة وسيف الدين الجزيري في التشكيل الأساسي للفريق، خلال مباراة مودرن فيوتشر.



حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، وحمزة المثلوثي، وحسام عبدالمجيد، وأحمد فتوح.

خط الوسط: دونجا، ومحمد شحاتة، وأحمد حمدي.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، وسيف الدين الجزيري، وأحمد سيد زيزو.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم في الكونفدرالية:

من المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الأحد، الموافق 7 أبريل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية:

تنقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر عبر قناة "bein sports 6".

معلق مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم:

يتولى مهمة التعليق على المباراة محمد فوزي.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجًا تأهيليًا وبدنيًا خاصًا للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى اللاعبون مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة، سواء باستخدام الأدوات المخصصة لذلك، أو بالكرة، تحت قيادة جواوو ميجيل، مدرب الأحمال بالفريق.

وقام الجهاز الفني للفريق برفع الحمل البدني للاعبين، وفقًا للبرنامج الموضوع، خصوصًا بعد إلغاء مران الأمس بسبب وفاة محمد مدحت المعد البدني للفريق.

وحرص جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، على متابعة الفقرة التأهيلية والبدنية للوقوف على مستوى اللاعبين.