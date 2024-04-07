ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة.

وحسم الابيض لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، على ستاد السلام كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية

تنطلق مباراة الزمالك وفيوتشر في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة اليوم الأحد.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

من المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورت، الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، مباراة الزمالك وفيوتشر.

وشارك ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له خلال التدريبات السابقة بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وأدى اللاعب الحصة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي.

وفي نفس الوقت شهدت التدريبات مشاركة عبد الرحمن نفاد حارس المرمى، بعد تعافية من الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم.

وشارك نفاد في تدريبات الحراس بشكل طبيعي استعداداً للمباريات المقبلة .