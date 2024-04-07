مصطفى محمد يقود الهجوم.. تشكيل نانت الفرنسي المتوقع أمام ليون في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق نانت الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد، مع نظيره ليون في المباراة التى ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الـ 28 على أرضية ملعب استاد لا بوجوار.

مصطفى محمد يقود هجوم نانت الفرنسي أمام ليون في الدوري

تشكيل نانت المتوقع لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي



في حراسة المرمي: البان لافورت

في خط الدفاع: كيلفن اميان، جان شارل، إراي كومارت، نيكولاس كوزا

في خط الوسط: فلوريان مورات، موسي سيسوكو، دوغلاس اوغستو، بيدرو شيريفيلا

في خط الهجوم: ماتيس ابلين، مصطفي محمد

ترتيب نانت وليون في الدوري الفرنسي

ليون يدخل اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 35 نقطة بعد 27 مباراة خاضها الفريق فى بطولة الدوري الفرنسي.

أما فريق نانت يدخل اللقاء وهو في المركز ال 15 برصيد 28 نقطة بعد 27 مباراة خاضها الفريق فى البطولة.

موعد مباراة نانت وليون

من المقرر ان تقام مباراة نانت وليون مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وتذاع على قناة بى إن سبورت 4.

معلق مباراة نانت وليون

وأسندت قناة بى إن سبورت مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق نوفل باشى.