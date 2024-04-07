المصري البورسعيدي: خاطبنا لجنة الحكام بشأن الأخطاء التحكيمية

ياسر رشاد - القاهرة - وجه رجب عبدالقادر نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي أنتقادا بسبب الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها الحكم في مباراة المصري والاتحاد السكندري في الدوري.

أضاف رجب عبد القادر في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية المحور: "الحكم عبد العزيز السيد كان حريصا على قلب الأمور وهناك تربص كبير في قراراته التحكيمية".

وواصل عبدالقادر : "نرى أن الأمور لا تتحسن ولجنة الحكام مصممة على تواجد عبد العزيز السيد في مبارايات المصري المصيرية وصبر الجماهير البورسعيدية والمجلس سينفذ وهناك تعنت كبير من لجنة الحكام تجاهنا".

وتابع: "كل مباراة حرجة يتم فيها تعيين عبد العزيز السيد، وتقدمنا بشكوى رسمية ونطالب باستبعاد الحكم من أي مباراة للفريق خلال الفترة القادمة.

وأضاف: "اعترضنا على تعيين الحكم، والجماهير طالبتنا بمخاطبة لجنة الحكام وننتظر رد نهائي".

وأختتم : استاد المصري يسير بشكل جيد ونأمل في الفترة القادمة بوجود ملعب ونخرج من المعاناة القوية التي نعاني منها".