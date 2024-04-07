محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يحل ليفربول ضيفًا على مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي:



في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط: ماك أليستر، واتارو إندو، سوبوسلاي.

في الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

يتواجد فريق الكرة الأول بنادي ليفربول في وصافة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة (31 مباراة) خلف آرسنال المتصدر (32 مباراة) بفارق نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بـ48 نقطة.



