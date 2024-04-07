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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة -  يحل ضيفًا على مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.

 

 تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي:


في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط: ماك أليستر، واتارو إندو، سوبوسلاي.

في الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

 

 يتواجد فريق الكرة الأول بنادي ليفربول في وصافة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة (31 مباراة) خلف آرسنال المتصدر (32 مباراة) بفارق نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بـ48 نقطة.


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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