محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا أمام مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، تحقيق رقم قياسي جديد خلال مواجهة مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

رقمًا قياسيًا جديدًا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، سجل محمد صلاح أهدافًا خارج أرضه على ملعب أولد ترافورد أكثر من أي ملعب آخر، منذ أن أصبح لاعبا في صفوف ليفربول.

ووصل صلاح إلى تسجيل 8 أهداف مع الريدز على ملعب "أولد ترافورد" خلال 7 مباريات بإجمالي 605 دقائق.

وأشارت شبكة الإحصائيات إلى أنه لم يسجل أي لاعب على الإطلاق ضد مانشستر يونايتد في 4 زيارات متتالية لـ"أولد ترافورد" بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستطيع النجم المصري تحقيق هذا الرقم التاريخي اليوم، إذا زار شباك الشياطين الحمر مجددا.

ويحل ليفربول ضيفًا على مانشستر يونايتد بملعب "أولد ترافورد" ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وتذاع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد عبر قناة beIN sports HD 1.

وكانت مباراة الدور الأول بين ليفربول ومانشستر يونايتد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب "آنفيلد" معقل فريق ليفربول.

وآخر مواجهة جمعتهما، كانت ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في شهر مارس الماضي، وحسمها مانشستر يونايتد بالفوز 4-3 في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.