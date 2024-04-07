ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق توتنهام مع نظيره نوتينجهام مساء اليوم، في اللقاء الذى سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع ال 32 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي، على أرضية ملعب استاد توتنهام هوتسبير.

موعد مباراة توتنهام ونوتنجهام في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

و ستقام مباراة توتنهام ونوتنجهام في الدوري الانجليزي في السابعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وتذاع على قناة بى إن سبورت 1.



وأسندت قناة بى إن سبورت مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق حسن العيدروس.

ترتيب توتنهام ونوتينجهام بالدوري الإنجليزي

يدخل فريق توتنهام اللقاء وهو في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة بعد 30 مباراة خاضها الفريق فى بطولة الدوري.

بينما نوتنجهام يدخل اللقاء وهو في المركز ال 17 برصيد 25 نقطة بعد 31 مباراة خاضها الفريق فى البطولة.

