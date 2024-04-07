ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق الكرة الاول بنادي توتنهام هوتسبير نظيره نوتينجهام فورست، في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب "توتنهام" مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32من الدوري الإنجليزي

وفاز توتنهام هوتسبير في مباراة الدور الأول على نظيره نوتينجهام فورست بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "سيتي جراوند".

تشكيل توتنهام المتوقع ضد نوتنجهام فورست في الدوري الانجليزي



ويتوقع أن يدخل انجي بوستيكوجلو مدرب نادي توتنهام هوتسبير مباراة نوتنجهام فورست اليوم بتشكيل مكون من:-

حارس مرمى: فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو- روميرو- فان دي فين- أودوجي.

الوسط: بيسوما- ماديسون- بينتانكور.

الهجوم: برينان جونسون- سون هيونج مين- تيمو فيرنر.

موعد مباراة توتنهام ونوتنجهام

المباراة ستقام في السابعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وتذاع على قناة بى إن سبورت 1.



وأسندت قناة بى إن سبورت مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق حسن العيدروس.

ترتيب توتنهام ونوتينجهام بالدوري الإنجليزي

يدخل فريق توتنهام اللقاء وهو في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة بعد 30 مباراة خاضها الفريق فى بطولة الدوري.

بينما نوتنجهام يدخل اللقاء وهو في المركز ال 17 برصيد 25 نقطة بعد 31 مباراة خاضها الفريق فى البطولة.

