بسبب تركي آل الشيخ.. عضو الزمالك يحذر الجماهير قبل مواجهة فيوتشر

وجه محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة إلى جماهير ناديه، وذلك مواجهة فيوتشر اليوم الأحد، ضمن مباريات الإياب لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وكتب عضو الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “جماهير الزمالك العظيمة قلب نادينا النابض واللاعب رقم واحد، بإذن الله عندنا مُهمة قوية وصعبة نظرًا لمرحلتها ولكن بوجودكُم في المُدرجات كفة الزمالك دايمًا بتكون الأقوى بأصواتكُم وتشجيعكُم والمؤازرة طوال الماتش للفريق”.

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وأضاف: “أتمنى بُكرة صوتنا يكون هو كلمة سر الإنتصار والتأهل كالعادة وزي ما إتعودنا دايمًا، تركيزنا يكون في الصعود للسيمي فاينال ودعم الفريق بالشكل القوي والمطلوب”. .

واختتم: “سلامتكُم أهم مِن أي شئ مِن أصغر مُشجع لأكبر مُشجع، إستمروا في دعمكُم للفريق وأي شئ أخر يزعجكُم في مجلس إدارة قوي موجود بإرادة الأعضاء وبإرادتكُم قادر إنه يرد بالشكل إللي يليق بكيان الزمالك الكبير ويُرضي جماهيره العظيمة، وبإذن الله نحتفل كُلنا بكرة بالصعود وفيما بعد بالبطولة”.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على فيوتشر بهدفين لهدف، أحرزهما حمزة المثلوثي وأحمد سيد زيزو.